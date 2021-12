Le contingent des joueurs évoluant en France amenés à disputer la Coupe d’Afrique des Nations a diminué. La Fédération guinéenne a en effet annoncé ce samedi le forfait de Florentin Pogba, le défenseur de Sochaux.

Le frère aîné de Paul "est victime d’une blessure au genou droit et à la cheville gauche" d’après le communiqué, et devrait être absent jusqu’à "la fin du mois de janvier". Ancien espoir français, Pogba a opté pour la Guinée, son pays de naissance, en 2013. Il cumule 23 sélections avec le Syli National.

Ad

Coupe d'Afrique des Nations La CAF donne une semaine de plus aux clubs pour libérer leurs joueurs IL Y A UNE HEURE

Antoine Conte a, quant à lui, expliqué au sélectionneur "qu’il ne s’estimait pas à 100 %", selon le communiqué. Le joueur se remet d’une blessure non précisée. L’ancien Rémois n’a encore jamais été sélectionné avec la Guinée. Doté de la double nationalité, il a cumulé six sélections avec les Espoirs français mais n’a plus été appelé depuis une agression fin 2016 pour laquelle il a été condamné cette année en appel à cinq ans de prison avec sursis.

Pour pallier ces absences, Fodé Camara et Gaoussou Youssouf Siby ont été appelés pour la compétition.

Coupe d'Afrique des Nations Osimhen finalement retenu dans la pré-liste du Nigeria IL Y A UN JOUR