Le Sénégal compte toujours sur Ismaïla Sarr à l'heure de s'envoler pour la Coupe d'Afrique des nations, malgré les réticences de Watford pour le laisser partir. Voici ce qu'déclaré mardi un responsable de la Fédération nationale. Les Lions de la Teranga, l'un des favoris de la compétition qui se déroule au Cameroun du 9 janvier au 6 février, doivent décoller du Sénégal mardi soir après avoir été reçus par le président Macky Sall.

Les joueurs ont été regroupés en stage dans la banlieue de Dakar à Diamniadio où ils ont été rejoints lundi par les stars de Premier League Sadio Mané et Edouard Mendy. Mais Ismaïla Sarr, objet de litige entre son club et sa fédération, manquait toujours à l'appel mardi midi. Le site d'informations sénégalais Emedia a rapporté que la fédération avait finalement obtenu gain de cause, et que Watford avait accepté de libérer le joueur, attendu mardi soir.

Un responsable de la Fédération (FSF) a montré plus de retenue. "On attend toujours Ismaïla Sarr qui normalement devait être libéré depuis le 3 janvier", a-t-il dit à l'AFP sous couvert d'anonymat. La FSF a accusé dimanche dans un communiqué courroucé Watford, 17e de Premier League, de "bloquer" le joueur de 23 ans et de chercher "par tous les moyens" à l'empêcher de jouer avec la sélection.

Watford s'est défendu en publiant à son tour un communiqué pour dire que le joueur n'était pas remis d'une blessure des ligaments du genou contractée le 20 novembre contre Manchester United, et que le club en avait dûment informé sa fédération. Le cas d'Ismaïla Sarr est l'une des manifestations du conflit d'intérêts récurrent soulevé entre fédérations et clubs par les compétitions africaines.

