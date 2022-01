L’Algérie entame sa Coupe d’Afrique des Nations par une contre-performance. Dans une rencontre où ils ont eu la possession du cuir la grande majorité du temps, les Fennecs menés par Riyad Mahrez ont concédé le match nul à Douala face à la Sierra Leone (0-0). Le jeune gardien des Leone Stars, Mohamed Nbalie Kamara, a réalisé plusieurs arrêts déterminants face aux attaquants de l’équipe championne d’Afrique en titre. Les hommes de Djamel Belmadi seront attendus au tournant dès dimanche, pour leur match face à la Guinée Équatoriale (20h).

L’Algérie a souffert défensivement en première période

Les Fennecs algériens sont rapidement entrés en action : idéalement servi par Riyad Mahrez, Islam Slimani ne parvenait pas à redresser son tir en direction du but déserté par le juvénile (22 ans) gardien de la Sierra Leone, Mohamed Nbalie Kamara (3e minute). En difficulté dans le marquage sur une pelouse du stade Japoma de Douala de qualité médiocre, les champions d’Afrique ont tout de même failli concéder l’ouverture du score dans la foulée. Ils n’ont dû leur salut qu’à l’imprécision d’Alhaji Kamara, tout étonné de se voir abandonné de la sorte par Aïssa Mandi avant sa reprise du droit à côté (6e). Les Sierraléonais auront d’autres sérieuses opportunités tout au long du premier acte (23e, 31e, 36e), face à une équipe d’Algérie en difficulté techniquement malgré quelques accélérations intéressantes de Riyad Mahrez et de Yacine Brahimi.

Benrahma et les Fennecs peuvent avoir des regrets

Les coéquipiers de Youcef Belaïli n’ont cadré qu’un tir en première période, signé de l’ancien attaquant du Qatar SC (24e). Plus mobiles au retour des vestiaires, les Fennecs vont solliciter le gardien Kamara à plusieurs reprises. Mais ni Brahimi (52e), Mahrez (68e, 81e, d’un très beau tir croisé et cadré du droit sur ce second essai), Baghdad Bounedjah (75em, 90e+4) ou encore Ramy Bensabaini malgré un très bel enchaînement (90e+1) n’ont pu trouver l’ouverture. Et que dire de Saïd Benrahma : l’attaquant de West Ham a manqué une occasion en or en fin de partie alors qu’il était seul au cœur du rectangle, en ratant totalement son plat du pied droit sur un service pourtant millimétré de Youcef Atal (86e).

Le gardien de la Sierra Leone, Mohamed Nbalie Kamara a été désigné homme du match. Héros d’un match qu’il a terminé en larmes, Kamara est d’ores et déjà largement célébré dans son pays. Ce nul inaugural du groupe E fait les affaires de la Côte d’Ivoire et la Guinée Équatoriale qui s’affrontent ce mercredi, à 20h.

