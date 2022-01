Les stades accueillant la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun (9 janvier - 6 février) pourront recevoir 60% des supporters et à 80% pour les matches du pays hôte, a annoncé mardi la Confédération africaine de football (CAF). "Après plusieurs concertations avec le gouvernement camerounais, à la lumière des évolutions de la crise sanitaire et des défis imposés par la pandémie de Covid-19, la CAF et le Comité local d'organisation ont convenu de plafonner entre 60% et 80%, la capacité des stades pendant la Coupe d'Afrique des Nations", a déclaré la CAF dans un communiqué.

Au total, cinquante-deux matches sont au programme, c'est-à-dire entre le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso et la finale, deux rencontres programmées dans le nouveau stade d'Olembé à Yaoundé, d'une capacité totale de 60.000 places. Un protocole sanitaire strict a été mis en place au Cameroun. Les supporters devront être entièrement vaccinés et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou un antigénique négatif de moins de 24 heures, pour assister aux matches. Prévue initialement en 2021, la CAN a été reportée d'un an à cause de la pandémie, toujours aussi prégnante en raison de l'émergence du variant Omicron.

