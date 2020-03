Les demi-finales de coupe d'Allemagne reportées à une date ultérieure

Les demi-finales de coupe d'Allemagne, prévues les 21 et 22 avril, sont repoussées en raison de la crise du coronavirus, annonce vendredi la Fédération allemande (DFB). Les rencontres doivent opposer, sur un match unique, le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort, et le petit Poucet FC Sarrebrück (D4) au Bayern Leverkusen.

"Compte tenu de la situation actuelle, les matches sont interdits et l'entraînement n'est possible que de façon très limitée, note la DFB. On peut s'attendre à ce que la situation soit la même aux dates prévues (21 et 22 avril) et que les matches soient toujours interdits". Mardi, les clubs de Bundesliga doivent formellement entériner une proposition de la Ligue de repousser au 30 avril la suspension du championnat.