Le PSG sauve sa saison. Ce dimanche soir, les Parisiennes ont remporté la Coupe de France après leur très large victoire, en finale, contre Yzeure, pensionnaire de D2 (8-0). Au stade Gaston-Gérard de Dijon, Ashley Lawrence (12e, 58e) et Sara Dabritz (13e, 72e) ont inscrit un doublé, Marie-Antoinette Katoto un triplé (3e, 7e, 31e), alors que Paulina Dudek a également participé à la fête (9e). Après 2010 et 2018, le club de la capitale triomphe donc une troisième fois dans la compétition, pour sa septième finale.

Ad

Il n'a fallu attendre que treize petites minutes de jeu pour voir le score le plus large d'une finale de Coupe de France féminine être battu. Grâce au PSG évidemment. Sous les yeux de Leonardo, les Parisiennes n'ont eu besoin que d'un quart d'heure pour s'assurer déjà de la victoire finale. La fête a été lancée par Marie-Antoinette Katoto, qui a débuté son festival, de la tête (3e, 1-0), avant de récidiver à nouveau de la tête, cette fois sur corner (7e, 2-0). Les coups de pieds arrêtés ont décidément plus que réussi aux Parisiennes. Seulement deux petites minutes plus tard, Sara Dabritz s'est à nouveau retrouvée à tirer un corner, pour déposer le ballon sur la tête de Paulina Dudek (9e, 3-0).

Serie A D'une surface à l'autre : Théo Hernandez traverse le terrain et inscrit un but d'anthologie IL Y A UNE HEURE

Katoto, Lawrence et Dabritz ont soigné leurs statistiques

L'Allemande a ensuite récidivé pour sa troisième passe décisive consécutive. Pour ce nouveau corner, la milieu de terrain a, cette fois, choisi de trouver, à l'entrée de la surface de réparation, Ashley Lawrence, qui a eu tout le loisir d'ajuster sa frappe lointaine et placer son ballon sous la barre (11e, 4-0). Après avoir largement soigné ses statistiques en termes de passes décisives, Sara Dabritz s'est ensuite retrouvée à la conclusion d'une action menée par Kadidiatou Diani (13e, 5-0).

Passée la demi-heure de jeu, certaines des Parisiennes en ont donc profité pour continuer à faire le spectacle. Sortie à la 63e minute, Marie-Antoinette Katoto avait donc ajouté un troisième but à sa collection personnelle, pour une troisième tête (31e, 6-0). Dans le second acte, Ashley Lawrence a de nouveau trouvé la faille, grâce à une nouvelle frappe lointaine (58e, 7-0). De son côté, Sara Dabritz a donc été celle qui a mis un point final à ce score fleuve (72e, 8-0). Un match à sens unique durant lequel Yzeure n'a donc fait que défendre. En face, Charlotte Voll a passé un début de soirée tranquille, avec seulement un petit ballon à capter à l'heure de jeu.

Avant d'arriver jusqu'à cette finale, Yzeure n'avait pas eu à éliminer un club de première division, mais la dernière marche était bien trop haute. Le PSG égale Montpellier, avec trois titres dans la compétition, mais reste à bonne distance de l'OL et ses neuf trophées. Éliminées en demi-finales de la Ligue des champions et très mal parties pour espérer conserver leur titre de championne de France, les Parisiennes ajoutent donc malgré tout une nouvelle ligne à leur palmarès.

Serie A L'AC Milan attend un faux pas de l'Inter IL Y A UNE HEURE