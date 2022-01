PSG - LYON : 0-0

30e. Corner tiré au premier poteau. Et tête d'Ilestedt. Au-dessus.

29e. La parade d'Endler !!! Elle détourne, à bout portant de la main droite, une reprise près des six mètres de Katoto sur un centre de la droite ! Au-dessus ! C'est la meilleure occasion du match.

29e. Hamraoui apporte beaucoup à la récupération et à la relance dans cette première demi-heure.

26e. Carton jaune pour Morroni pour une faute sur Geyoro.

25e. Petit temps mort depuis quelques instants. Les deux équipes ont du mal à franchir le milieu de terrain.

22e. Macario décalée sur la droite de la surface. Elle centre dans les six mètres et Ilestedt dégage juste devant Hegerberg.

21e. Cascarino servie sur la droite. Elle centre. Et Votikova se saisit du ballon sans difficulté.

19e. Geyoro lancé sur la droite. Elle centre au premier poteau. Katoto passe devant Buchanan et frappe. A côté.

19e. Baltimore tente un grand pont sur Cayman. Endler a bien lu le jeu et arrive la première sur le ballon.

17e. Beaucoup de rythme de la part des deux équipes. On sent les Parisiennes un petit ton au-dessus avec un jeu de transition un peu plus efficace.

14e. Frappe lointaine du gauche de Bacha. A côté de la lucarne.

11e. Centre au sol de Baltimore depuis la gauche. C'est repris au premier poteau par Katoto... juste à côté !

9e. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a fait le déplacement et se trouve en tribunes pour suivre ce match.

7e. Quelques tentatives de jeu à une touche de balle de la part des Parisiennes. Mais les Lyonnaises répondent bien présentes au duel. Ce qui perturbe la justesse technique.

4e. Cascarino repique dans l'axe et trouve Le Sommer sur la gauche de la surface, suite à un petit pont. Hors-jeu !

3e. Le centre de Diani depuis la droite vers Katoto dans l'axe. Mais c'est bien repoussé par la défense lyonnaise.

2e. Déjà plusieurs erreurs de passes de la part des Parisiennes, sous la pression des Lyonnaises.

1e. C'est parti ! Coup d'envoi donné par les Parisiennes.

13:57 - Les deux formations pénètrent à l'instant sur la pelouse. D'abord, les Lyonnaises, suivies des Parisiennes.

13:56 - Environ 400 spectateurs sont annoncés pour cette rencontre. Parmi eux, Corinne Diacre, le sélectionneur de l'équipe de France féminine.

13:54 - Victoria Beyer sera l’arbitre de cette rencontre.

13:52 - Le banc des Lyonnaises : Holmgren, Sombath, Horan, Marozsan, Laurent, Malard.

13:50 - Les remplaçantes du PSG : Voll, De Almeida, Diallo, Bachmann - Huitema.

13:48 - A Lyon, on notera qu’Eugénie Le Sommer, de retour de son prêt de six mois aux Etats-Unis est bien titulaire. Au contraire de Dzsenifer Marozsan, elle aussi revenue du championnat américain, qui commencera sur le banc.

13:46 - De retour à la compétition la semaine dernière après son agression subie il y a près de trois mois, Kheira Hamraoui va connaître une deuxième titularisation consécutive aujourd’hui. Aminata Diallo se retrouve sur le banc.

13:44 - Le onze de départ de l’OL : Endler - Cayman, Buchanan, Renard (cap.), Morroni - Macario, Mbock, Bacha - D. Cascarino, Hegerberg, Le Sommer.

13:42 - La compo du PSG : Votikova - Lawrence, Dudek, Ilestedt, Karchaoui - Geyoro (cap.), Hamraoui, Däbritz - Diani, Katoto, Baltimore.

13:40 - Le coup d’envoi de la partie sera donné à 14h au stade Georges Lefevre à Saint-Germain-en-Laye.

13:38 - Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT la rencontre Paris SG – Lyon comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France féminine.

