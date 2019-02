Le PSG avec Choupo-Moting contre Dijon, Mbappé remplaçant

En l'absence de Neymar et Edinson Cavani toujours blessés, l'attaquant camerounais sera aligné aux côtés d'Angel Di Maria et Julian Draxler. La défense du quadruple tenant du titre sera gardée par Thilo Kehrer, Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Il s'agit du 100e match officiel disputé sous le maillot parisien pour le jeune champion du monde français. Le latéral gauche Layvin Kurzawa est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Thomas Meunier, victime d'une commotion cérébrale le 9 février contre Bordeaux, fait son retour dans l'équipe de Thomas Tuchel, qui a associé en milieu de terrain la paire Marco Verratti - Leandro Paredes. Gianluigi Buffon a été préféré à Alphonse Areola dans le but. Le PSG reçoit Manchester United le 6 mars en 8e de finale retour de Ligue des champions, fort de l'avantage acquis à l'aller (2-0) en Angleterre.

Paris SG: Buffon - Kehrer, Thiago Silva (cap), Kimpembe - Meunier, Paredes, Verratti, Bernat - Draxler, Choupo-Moting, Di Maria,

Dijon: Runarsson - Chafik, S. Coulibaly, Lautoa, Aguerd, Haddadi - Balmont, Sliti, R. Amalfitano - Tavares (cap), Kwon