Lens dernier qualifié pour les 16e de finale après sa victoire contre Boulogne (3-2 a.p.)

A l'usure, le RC Lens a écarté son voisin de l'USBCO en 32es de finale de la Coupe de France (3-2 a.p.). La prestation n'a pas été éclatante de la part des joueurs de Ligue 2, particulièrement en première période, mais ils ont eu le mérite de ne jamais perdre pied. L'instinct de buteur de Cristian Lopez, auteur d'un doublé, et la réussite de Souleymane Diarra ont suffi à l'inverse du doublé de l'attaquant de l'USBCO Koro Koné. Après ce derby à rallonge, les Sang et Or prendront la direction des Côtes d'Armor où ils défieront en 16es de finale (23 ou 24 janvier) le Stade Briochin.

Plus d'infos à suivre...