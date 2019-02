Meunier "disponible" contre Dijon, possible "retour" de Cavani contre Caen

Thomas Meunier et Edinson Cavani reviennent cette semaine ! Victime d'une commotion cérébrale, le défenseur belge est "disponible" pour jouer le quart de finale de Coupe de France, mardi contre Dijon, tandis qu'Edinson Cavani, blessé à la hanche, pourrait faire son "retour" contre Caen samedi. "Thomas Meunier est disponible. Il peut jouer (contre Dijon). On a eu le spécialiste vendredi, il nous a dit qu'il avait des doutes pour (le match contre Nîmes, victoire 3-0) mais que c'était OK pour mardi", a annoncé Tuchel, lors de la conférence de presse d'avant-match, à propos du Belge, touché le 9 février contre Bordeaux.

Concernant son buteur Edinson Cavani, blessé à la hanche depuis début février, "il va faire son retour à l'entraînement cette semaine avec l'équipe", a annoncé l'entraîneur parisien. "Il discute en ce moment avec les docteurs mais c'est le plan. Il a travaillé très dur, c'est un grand professionnel. Il n'est pas prêt pour jouer (mardi) mais j'espère qu'il pourra jouer samedi à Caen", a-t-il ajouté.

Vidéo - Tuchel : "Cavani va s'entraîner avec l'équipe cette semaine" 00:31

De son côté, Marquinhos va lui prendre un peu de repos. "Il doit souffler contre Dijon c'est nécessaire. Je dois le protéger. Il a toujours l'air reposé. C'est dangereux de le laisser jouer. Il a trois jours de repos", a explique Tuchel.