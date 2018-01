Monaco a tremblé avant de dérouler, Caen et Guingamp évitent les pièges

Les gros n’ont pas tremblé. Ce samedi, après des matches de 15h finalement sans grande surprise, les ténors de L1 n’ont pas eu de mal à décrocher leurs tickets pour les 16es de finale. Malmené en première période par Yzeure, Monaco a su éteindre l’incendie au retour des vestiaires pour s’offrir un succès finalement tranquille (2-5). Auteur d’un triplé, Guido Carrillo est évidemment l’homme du match.

Sur un terrain rendu très lourd par les pluies tombées durant la semaine, l'ASM, sans son gardien Danijel Subasic et son avant-centre Falcao, ménagés, ni le défenseur Kamil Glik, suspendu, s'en est sorti en négociant très bien les débuts de chacune des deux périodes.

Face au SC Hazebrouck, Caen n’a pas non plus tremblé et a tenu son rang tranquillement grâce à Rodelin et Armougom (0-2) tandis que Guingamp s’est imposé par la plus petite des marges face à Niort (1-0) sur un but de Coco.

Les matches de 18h

Yzeure - Monaco : 2-5

Guingamp - Niort : 1-0

Hazebrouck - Caen : 0-2

Angoulême - Les Herbiers : 1-2 (après prolongation)

Colomiers - Le Puy : 1-1 après prolongation, 4-2 aux tirs au but

Canet en Roussillon - Imphy Decize : 3-0