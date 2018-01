Réduit à huit, Bordeaux se fait éliminer par Granville (2-1)

2018 devait être un nouveau départ pour Bordeaux. Mais contre Granville (National 2), les Girondins se sont manqués dans les grandes largeurs. Défaits 2-1 après prolongation, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont vécu un après-midi cauchemardesque, et terminé le match à huit après les expulsions de Sabaly, Carrique et Plasil. Younousse Sankharé avait pourtant ouvert le score en première période (37e), mais Sullivan Martinet a égalisé au bout du temps additionnel (90e+4), avant que Douniama ne transforme un penalty en prolongation (103e) et permette aux Granvillais d’atteindre les 16es de finale.

Bordeaux semblait pourtant avoir fait le plus dur en première période. Avant l’ouverture du score de Sankharé, Benoît Costil a repoussé un penalty de Douniama consécutif à une faute sur Hugo Connan (9e). Les Granvillais, joueurs, ont posé des problèmes aux Girondins en première période, en évoluant très haut. Mais l’expulsion de Sabaly pour un tacle non maîtrisé à quelques minutes du terme a tout changé (85e). Et Martinet a surgi, tout au bout du temps additionnel, pour envoyer Granville en prolongations.

Bordeaux a fini à 8

La suite a ressemblé à un véritable calvaire pour Bordeaux. Thomas Carrique, entré pour pallier l’expulsion de Sabaly, a lui aussi rejoint les vestiaires prématurément après avoir provoqué un penalty en ceinturant Douniama. L’attaquant granvillais a lui-même exécuté la sentence (103e). Réduits à neuf, les Bordelais ont tenté d’attaquer, mais ont buté sur Daoudou. Et les Girondins ont bu le calice jusqu’à la lie, après l’expulsion de Jaroslav Plasil pour contestation. Les locaux pouvaient bien laisser éclater leur joie, le public rentrant sur le terrain avant même le coup de sifflet final. Car c’est bien un authentique exploit qu’a réalisé l’US Granville.