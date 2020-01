"Avant Monaco, on travaille plus la tactique que le physique" : Comment Saint-Pryvé prépare son choc

Avant vos rencontres de championnat, combien de séances d'entraînement mettez-vous en place ? Et combien de temps durent-elles ?

B.P. : Nous avons six séances par semaine : une le lundi, deux le mardi, deux le mercredi et une le vendredi. Sans compter la séance de soins que je considère obligatoire pour tous, qui est le jeudi. Les séances durent en moyenne 1h15, voire 1h30. Mais rarement plus.

Est ce que vous modifiez ce rythme d'entraînement avant de recevoir l'AS Monaco ?

B.P. : Oui, mais c’est parce que la programmation a fait en sorte que le match se joue le lundi soir. Si le match avait été le samedi, comme toutes nos rencontres de National 2, nous n’aurions pas rajouté de séance. Mais là du coup, on en rajoute une. Les joueurs seront en repos samedi mais s’entraineront dimanche.

Quand on s’apprête à affronter l’une des meilleures équipes de Ligue 1 lors d’un 16e de Coupe de France, qu’est-ce qu’on travaille le plus en amont ? Le physique, la tactique ?

B.P. : Nous savons que nous ne ferons pas face au même défi physique que d’habitude, mais nous n’allons pas tant modifier cet aspect de la préparation. Sur le plan tactique, l’avantage de jouer contre ces équipes (des équipes de Ligue 1, en l’occurrence Toulouse en 32e puis Monaco en 16e, ndlr) c’est d’avoir accès à plus de données vidéo. On peut mieux analyser l’adversaire et mettre en place un plan de jeu plus précis. Donc je dirais qu'avant de recevoir Monaco, on travaille davantage la tactique que le physique. On insiste sur la technique aussi. Avant le 32e contre le TFC, ce sont les deux aspects que nous avions privilégiés. Et ça nous a plutôt souri.

Vous parlez de la chance d’avoir accès à des données vidéos pour préparer ce match. Avez-vous l’habitude mettre en place des séances vidéos avant vos matchs de N2 ?

B.P. : Oui, mais dans une moindre mesure, étant donné que nous n’avons pas accès à autant de ressources vidéos. Mais oui nous mettons en place des séances pour préparer les matches de championnat. Et là, nous allons faire un ou deux visionnages de plus avant Monaco.

Vous avez vu jouer l’AS Monaco contre le PSG cette semaine. Qu’en avez-vous pensé ?

B.P. : Ils ont fait un très gros match au Parc. C’est une équipe qui est très appliquée et qui va être compliquée à manœuvrer. Cela nous pousse à préparer la rencontre avec beaucoup plus de précision. Nous travaillons sur un plan de jeu pour les contrer au mieux.

Comment prépare-t-on ses joueurs sur le plan psychologique ? Faut-il leur vendre ce match comme un moment unique, au risque de les déconcentrer ?

B.P. : C’est délicat, parce que il y a un équilibre à trouver entre l’excitation de jouer ce genre de match et notre professionnalisme. Les joueurs sont conscients que c’est une chance d’affronter Monaco. Mais on ne veut pas jouer ce match uniquement pour le plaisir, on veut le gagner. Il ne faut pas qu’on soit dépassés par l’évènement. En tout cas, que ce soit les joueurs ou bien l’ensemble du staff, on est tous pressés de jouer ce match.