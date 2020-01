Une petite coupe et ça repart pour Bordeaux. Battus lors de leurs quatre dernières rencontres de l’année 2019, les Girondins ont démarré 2020 sur une touche plus positive en battant Le Mans ce vendredi (2-0) en 32es de finale de la Coupe de France. Guère convaincants au cours des 45 premières minutes, les joueurs de Paulo Sousa s’en sont remis à un penalty de Jimmy Briand (53e, 1-0) et à un but de Toma Basic (90+4, 2-0) pour faire la différence et arracher leur qualification pour le tour suivant.

Fringant durant l’automne, Bordeaux a ensuite gâché son encourageante phase aller avec un mois de décembre calamiteux (quatre revers toutes compétitions confondues). La réception du Mans, qui lutte pour sa survie en Ligue 2, semblait offrir aux Bordelais une belle occasion de se relancer. Les Aquitains ont pourtant eu du mal à asseoir une quelconque domination en première période et ce sont au contraire les visiteurs, plus incisifs, qui ont alors produit la meilleure impression.

Vidéo - Un penalty provoqué puis transformé : Briand débloque la situation pour Bordeaux 01:33

L’étincelle est venue de Briand

Probablement secoués par leur entraîneur durant la mi-temps, les Girondins ont entamé le second acte avec de meilleures intentions. Et cela a rapidement payé. Accroché par Aloïs Confais dans la surface mancelle, Jimmy Briand s’est fait justice lui-même en transformant le penalty (1-0, 53e). Rassurés par cette ouverture du score, les Marine et Blanc ont affiché plus de maîtrise défensive et ont monopolisé le ballon. Ils ont même fini par faire le break, Toma Basic ayant parfaitement conclu un contre dans le temps additionnel (2-0, 90e+4).

Vidéo - Au bout d'un contre éclair, Basic a mis Bordeaux à l'abri 00:52

En face, les hommes de Richard Déziré ont paru accuser le coup suite au premier but adverse et n’ont plus inquiété Gaëtan Poussin par la suite. Eliminé de la Coupe de la Ligue par le PSG mi-décembre (1-4), le promu sarthois peut désormais se focaliser sur la bataille pour le maintien en championnat. Le FCGB, pour sa part, peut se satisfaire d’avoir débuté l’année 2020 avec une victoire synonyme de qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France. Le résultat est là. La manière attendra.