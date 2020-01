Nice, Dijon et Angers évitent l’impair et se qualifient pour les 16es de finale

Les gros ont fait respecter leur loi en cette fin de dimanche après-midi. Trois Ligue 1 étaient sur le pont, Dijon, Angers et Nice étaient sur le pont et trois se sont qualifiées pour le tour suivant. Dijon a fait le boulot sur la pelouse de Valenciennes (1-2), Angers en a fait de même à Dieppe (1-3) alors que Nice a profité de jouer à onze contre dix pour dominer l'Étoile FC (2-0). Dans les autres matches, Épinal s'est imposé face à l'Entente Sannois Saint-Gratien (0-1), Prix-Lès-Mézières a éliminé le petit poucet, Hombourg-Haut (0-3) et Nancy a battu Grande Synthe (0-1).

Vidéo - Nice était en mode diesel 04:34

Vidéo - Dijon s'évite un faux-pas fâcheux face à Valenciennes 01:46

Les résultats des matches de 17h15 :