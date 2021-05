La finale attendue aura bien lieu. Onze ans après, le PSG et Monaco vont se retrouver au Stade de France, mercredi prochain, pour se disputer le trophée de la Coupe de France. Une affiche rendue possible par la nette victoire de l’ASM, ce jeudi au Parc des Sports d’Annecy, face aux amateurs de Rumilly-Vallières (1-5). Un succès logique compte tenu de la supériorité globalement affichée par les professionnels. Même si le club haut-savoyard a pu, un temps, croire être aux portes d’un exploit sensationnel.

Cela a duré au moins sept minutes. Lorsque l’équipe de N2 a ouvert le score en première période. Sur une frappe splendide de son capitaine, l’ancien Rémois Alexi Peuget (1-0, 20e). Un but qui a eu le mérite de récompenser la formation la mieux entrée dans cette rencontre. Et jusqu’à l’égalisation heureuse des Monégasques, sur un but contre son camp de Bozon, de la tête sur un centre anodin (1-1, 27e).

Coupe de France Alexi Peuget : "Je nous souhaite de pousser le rêve un peu plus loin" IL Y A UN JOUR

Un "golazo" signé Peuget : Revivez l'ouverture du score de Rumilly Vallières

Une seconde période à sens unique

Derrière, l’ASM a mis la machine en route, avec une tête victorieuse sur corner de Tchouaméni (1-2, 32e). Malgré un incroyable loupé de Volland qui a envoyé le ballon sur la transversale (37e), les joueurs de Niko Kovac ont poursuivi leurs efforts. Ils ont profité des erreurs devenues plus nombreuses, et de la baisse de régime physique des amateurs pour aggraver la marque.

D’abord, grâce à un ballon piqué subtil du capitaine Ben Yedder, après avoir sollicité un une-deux avec Fabregas (1-3, 55e). Puis, sur un magnifique coup franc direct enveloppé en lucarne de ce même Fabregas (1-4, 78e). Enfin, l’entrant Golovin a clôturé la marque après avoir chipé le ballon dans les pieds de Ribeiro (1-5, 82e). Monaco va ainsi pouvoir disputer la dixième finale de Coupe de France de son histoire, la troisième face au PSG. Ce sera le dernier gros choc franco-français de cette saison pas comme les autres.

L'esthète Ben Yedder a crucifié Rumilly : revivez le but du 3-1

Ligue 1 Le chassé-croisé continue : Monaco repasse devant l'OL 09/05/2021 À 16:56