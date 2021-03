Coupe de France

Du cœur et beaucoup d’émotions. Ce samedi, c’est au stade Bauer que la magie de la Coupe a trouvé son plus beau symbole du jour. Menés par une équipe lensoise qui semblait tenir la corde et le rythme de ce 16e de finale, les Audoniens ont fini par se révolter et renverser la table. A peine entré en jeu, sur son premier ballon, Diego Michel a égalisé pour recoller à 2-2 (82e). Puis, ce fut la folie avec le but final d’Alan Dzabana (3-2, 90e) pour offrir la première grosse surprise de ces 16e de finale. Les Lensois connaissent leur premier vrai couac de la saison.

Les rares supporters venus s'aventurer aux abords du stade Bauer ont été récompensés. Car ce match fut un vrai duel de Coupe, un chassé-croisé agréable et plein de rebondissements. Facundo Medina (1-1, 29e) et Cheick Doucouré (1-2, 49e) pensaient avoir calmé les pensionnaires de National 1, pourtant devant en début de match grâce à Pape Meissa Ba (1-0, 21e). Et puis, la folie s'est emparée de Bauer. Deux buts dans les dernières minutes ont offert aux Audoniens leur plus belle émotion de la saison. Les voilà en 8es de finale. On espère les revoir avec autant de coeur.

Un money time de feu : Comment le Red Star a inversé la vapeur face à Lens

