L'an passé, la finale de la Coupe de France s'était déroulée devant 5.000 personnes. Le 19 mai prochain, la rencontre se disputera à huis clos. En effet, aucune dérogation de couvre-feu n'a été accordée à la Fédération française de football (FFF), a appris mardi l'AFP auprès de plusieurs sources ayant connaissance du dossier. La finale, qui opposera Montpellier ou le PSG à Rumilly-Vallières ou Monaco au Stade de France (Saint-Denis), doit débuter à 21h15, après l'heure limite du couvre-feu, ce qui obligeait la FFF à obtenir une dérogation pour accueillir 1.000 personnes.

La rencontre est programmée précisément le jour où une étape du déconfinement doit être franchie, avec le décalage du début du couvre-feu de 19h à 21h, et l'ouverture des enceintes sportives aux spectateurs, dans la limite de 35% de la capacité du lieu avec un plafond de 1.000 personnes.

Huis clos également pour France-Pays de Galles ?

La même question se posera début juin pour les matches de l'équipe de France en préparation à l'Euro, à Nice contre le Pays de Galles le 2 juin et à Saint-Denis le 8 contre la Bulgarie. Pour le premier, la "tendance forte est au huis clos" également, a indiqué une autre source ayant connaissance du dossier. Le match des Bleus contre la Bulgarie, prévu à 21h10, survient lui à la veille d'une nouvelle étape de desserrement des restrictions programmée le 9 juin, avec le passage du couvre-feu à 23h00 et l'augmentation de la jauge maximale à 5.000 spectateurs (et 65% de la capacité de l'enceinte). Et le 10 juin, l'équipe de France féminine affronte l'Allemagne en amical à Strasbourg.

Placard, finale et préparation physique : Giroud et ce danger qui guette les Bleus

