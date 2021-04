Football

Coupe de France - Garcia : "Paqueta n'est pas facile à contenir pour un adversaire"

COUPE DE FRANCE - Invité de Soir de Coupe, Rudi Garcia est revenu sur la performance de Lucas Paqueta face au Red Star. Le milieu de terrain a été très actif et a permis à Lyon de l'emporter grâce à son but et sa passe décisive. Son positionnement, plus haut que d'habitude, a permis de renforcer sa relation sur le terrain avec Memphis Depay, et a satisfait son entraîneur.

00:01:46, il y a une heure