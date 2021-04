C'est un véritable choc qui va avoir lieu en quart de finale de la Coupe de France. Vainqueur aux tirs au but, jeudi soir, face au Red Star, l'OL affrontera l'AS Monaco au tour suivant. Une confrontation entre le 3e et le 4e de Ligue 1, rien que ça ! De son côté, le PSG, tenant du titre, recevra Angers au Parc des Princes. Pour rappel, les quarts de finale se dérouleront les 20 et 21 avril prochains.

Le GFA Rumilly-Vallières (N2), vainqueur face du Puy au tour précédent, tentera de réaliser l'exploit contre Toulouse. Ce match ne pourra pas avoir lieu sur le terrain de Rumilly et devrait être délocalisé à Annecy ou Grenoble, selon France 3. Enfin, Canet-en-Roussillon, l'autre club de N2 et tombeur de l'Olympique de Marseille en 16e de finale, s'attaquera à Montpellier.

Coupe de France Des boulettes, une lucarne et les tirs au but : le résumé du succès de l'OL en vidéo IL Y A UN JOUR

Des boulettes, une lucarne et les tirs au but : le résumé du succès de l'OL en vidéo

Le programme des quarts de finale de la Coupe de France (20 et 21 avril)

Lyon - Monaco

Paris SG - Angers

Canet-en-Roussilon (N2) - Montpellier

Rumilly-Vallières (N2) - Toulouse (L2)

Coupe de France "Paqueta n'est pas facile à contenir pour un adversaire" : Garcia salue la prestation du Brésilien IL Y A UN JOUR