Football

Coupe de France - Le superbe but de Gaetan Laborde lors de PSG - Montpellier

COUPE DE FRANCE - Gaëtan Laborde a égalisé. Avec la manière. Et au meilleur moment. D'une frappe puissante et sèche du pied gauche envoyée dans la lucarne de Keylor Navas, l'attaquant a permis à Montpellier d'égaliser face au Paris Saint-Germain, ce mercredi soir, en demi-finale de Coupe de France. Juste avant la mi-temps. Revivez ce superbe but en vidéo.

00:01:00, il y a 28 minutes