Coupe de France - Moise Kean, insatisfait après Caen-PSG : "Demain, je vais m'entraîner encore plus"

COUPE DE FRANCE - Moise Kean a marqué l'unique but du succès de Paris à Caen, mercredi soir en 32es de finale. Mais il aurait pu en inscrire plus, à l'aune des occasions qu'il a eues. De quoi lui donner envie de s'entraîner encore plus dès jeudi. L'attaquant italien du PSG s'est par ailleurs montré confiant concernant l'état physique de son coéquipier Neymar, pourtant sorti sur blessure.

00:05:41, 6 vues, il y a 5 minutes