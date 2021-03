Coupe de France

Gazélec Ajaccio (N2) - Lille (L1) : 1-3

Lille n'a pas vraiment tremblé lors de cette rencontre. Auteurs d'un très bon début de match, les Dogues se sont vu offrir le premier but de la rencontre grâce à une erreur défensive de Duramel, qui a poussé le ballon dans ses cages (9e). Malgré une légère révolte des Corses, Lille a finalement enfoncé le clou dans les 20 dernières minutes grâce à une belle action individuelle de Sanches, auteur d'un centre pour la tête de Xeka (72e). Le but contre son camp accordé à Lopy après une frappe de Jonathan David n'aura pas aidé les Corses à garder espoir. Malgré un but pour l'honneur en fin de rencontre suite à une tête de Pollet (87e), le Gazélec d'Ajaccio est éliminé.

Un but gag pour lancer la rencontre : Lille n'en demandait pas autant

Angers (L1) - Club Franciscain (Mar.) : 5-0

Le début de la partie a été légèrement laborieux pour les Angevins. Bousculés par une équipe martiniquaise du Club Franciscain bien en place, Angers a d'abord montré quelques signes de fébrilité. Le but de Fulgini (31e) et le carton rouge de Lepel (36e) permettront aux joueurs de Stéphane Moulin de lancer leur match. Amadou a quant à lui doublé la marque juste avant la pause d'une superbe frappe sous la barre (45e+1). Dès la seconde période, les blancs et noirs ont encore un peu plus marqué leur domination grâce notamment à une belle frappe de Bahoken (52e) et une tête d'Amadou, auteur d'un doublé (60e). Le but de Fatar à la 87ème minute n'a pas changé grand chose au dénouement de cette rencontre.

Le doublé pour Amadou et le 4-0 pour Angers

Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) : 1-3

Dans ce duel entre les deux clubs de National 2, le match a été extrêment disputé. Si les joueurs de Chateaubriant ont d'abord pris l'avantage, puis breaké grâce à un doublé de David Vernet (10e, 30e). Mais le but des hôtes au retour de la mi-temps par Nordine Benaries (55e) a permis à Romorantin de croire en une possible qualification. Malgré les efforts physiques, le club n'a jamais réussi à remonter ce retard. Le carton rouge récolté en fin de match n'a pas du tout aidé la formation à égaliser, au même titre que le 3e but de Vernet dans les derniers instants du match (90e+5). Ce triplé permet ainsi aux Voltigeurs, promus en N2 cette saison, d'accéder à la prochaine étape de la Coupe de France.

Vernet double la mise et les Voltigeurs de Châteaubriant s'envolent

