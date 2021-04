Téji Savanier, absent dimanche à Angers (1-1) en raison d'une blessure à la hanche, n'est pas rétabli pour jouer mercredi à Châteaubriant en 8e de finale de la Coupe de France. Victime d'une contusion jeudi à l'entraînement, ayant réveillé une blessure contractée à Nîmes (1-1) le 14 mars, le stratège montpelliérain poursuit les soins, a annoncé le club lors d'une conférence de presse mardi.

"On le prépare pour le match face à Marseille" a précisé Michel Der Zakarian, se projetant sur la réception de l'OM, samedi au stade de la Mosson lors de la 32e journée de Ligue 1. A l'exception de Savanier, l'entraîneur montpelliérain disposera de l'intégralité de son effectif et devrait opérer "cinq ou six changements" pour bien négocier ces trois matchs en six jours. Montpellier, qui occupe la 8e place de la Ligue 1 à quatre longueurs de Lens (5e), "veut tout mettre en oeuvre pour se qualifier" pour les quarts de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2012, a conclu l'entraîneur héraultais.

