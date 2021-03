Football

Une feinte de corps pour mettre deux joueurs dans le vent et Aguilar a fait le break pour Monaco

COUPE DE FRANCE - Walter Benitez n'a pu que retarder l'échéance. Le gardien de Nice a gagné son duel face à Stevan Jovetic, en fin de rencontre lundi à domicile, mais il a concédé le deuxième but de l'AS Monaco, inscrit par Ruben Aguilar, quelques secondes plus tard. Un but que voici. Les Monégasques s'imposent 0-2 et se qualifient pour les huitièmes de finale.

00:01:07, il y a une heure