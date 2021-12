C'est l'un des grands moments de l'année pour le football hexagonal. Après une édition 2020-2021 chamboulée par le coronavirus, la Coupe de France retrouve son format traditionnel. A l'occasion de ces 32e de finale, les clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice, comme la tradition le veut.

Les 18 et 19 décembre 2021, ne manquez rien des 32e de finale de la Coupe de France. La doyenne des compétitions sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Sur quelles chaînes regarder les 32e de finale de la Coupe de France ?

Le rendez-vous des 32e de finale est donné les 18 et 19 décembre prochain. Comme chaque année, vous pourrez suivre l'ensemble des rencontres en direct et en intégralité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Certaines rencontres seront également retransmises par France Télévisions.

Comment suivre la Coupe de France sur Eurosport ?

seront à suivre en direct et en intégralité sur les plateformes Eurosport (Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr). L'émission Jour de Coupe , animée par Gaëlle Millon, sera également votre destination pendant la journée pour vivre le meilleur de la Coupe de France avec les buts, les résumés, les coulisses, les réactions et l'analyse de nos consultants. Après les matches du soir, Soir de Coupe , présenté par Louis-Pierre Frileux, vous permettra de revivre tous les moments de la journée écoulée avec les réactions des joueurs et des entraîneurs.

Le programme complet des 32e de finale

Jeudi 16 décembre

21h00, Eurosport 2 : Valenciennes FC - RC Strasbourg Alsace

Vendredi 17 décembre

21h00, Eurosport 2 : Paris FC - Olympique Lyonnais

Samedi 18 décembre

13h45, Eurosport 2 : Toulouse FC - Nîmes Olympique ; ESTAC Troyes - AS Nancy-Lorraine ; Hauts-Lyonnais ou FC Bourgoin Jailleu - SC Bastia

: Toulouse FC - Nîmes Olympique ; ESTAC Troyes - AS Nancy-Lorraine ; Hauts-Lyonnais ou FC Bourgoin Jailleu - SC Bastia 13h45, Application Eurosport : AS Panazol - AS Vitré ; Solidarité Scolaire ou US Sarre-Union - FC Versailles 78

: AS Panazol - AS Vitré ; Solidarité Scolaire ou US Sarre-Union - FC Versailles 78 16h00, Eurosport 2 : FC Sochaux Montbéliard - FC Nantes ; JS Chemin Bas d'Avignon - Clermont Foot 63 ; EA Guingamp - Amiens SC

: FC Sochaux Montbéliard - FC Nantes ; JS Chemin Bas d'Avignon - Clermont Foot 63 ; EA Guingamp - Amiens SC 16h00, Application Eurosport : Jura Sud Foot - Saint-Denis FC ; Vénissieux FC - US Créteil Lusitanos

: Jura Sud Foot - Saint-Denis FC ; Vénissieux FC - US Créteil Lusitanos 18h30, Eurosport 2 : LOSC Lille - AJ Auxerre ; AS Cannes - Dijon FCO ; Quevilly Rouen Métropole - Stade Lavallois MFC

: LOSC Lille - AJ Auxerre ; AS Cannes - Dijon FCO ; Quevilly Rouen Métropole - Stade Lavallois MFC 18h30, Application Eurosport : ES Thaon - AS Beauvais Oise

: ES Thaon - AS Beauvais Oise 21h00, Eurosport 2 : Stade Rennais - FC Lorient

Dimanche 19 décembre

13h45, France 3 et Eurosport 2 : ES Cannet Rocheville - Olympique de Marseille ; Red Star - AS Monaco ; Lyon La Duchère - AS Saint-Étienne ; Stade Poitevin FC - RC Lens ; Bergerac Périgord FC - FC Metz

: ES Cannet Rocheville - Olympique de Marseille ; Red Star - AS Monaco ; Lyon La Duchère - AS Saint-Étienne ; Stade Poitevin FC - RC Lens ; Bergerac Périgord FC - FC Metz 16h00, Eurosport 2 : Andrézieux-Bouthéon FC - Montpellier HSC ; Reims Sainte-Anne - Stade de Reims ; ESA Linas-Monthléry - Angers SCO

: Andrézieux-Bouthéon FC - Montpellier HSC ; Reims Sainte-Anne - Stade de Reims ; ESA Linas-Monthléry - Angers SCO 16h00, Application Eurosport : Wasquehal Football - Vannes OC

: Wasquehal Football - Vannes OC 18h20, Eurosport 2 : Club Franciscain ou SO Cholet - OGC Nice ; FC Girondins de Bordeaux - Jumeaux de M'Zoisia ; Dinan-Léhon FC - Stade Brestois 29

: Club Franciscain ou SO Cholet - OGC Nice ; FC Girondins de Bordeaux - Jumeaux de M'Zoisia ; Dinan-Léhon FC - Stade Brestois 29 18h20, Application Eurosport : US Chauvigny - C'Chartres Football ; Montauban FC TG - La Roche Vendée Football

: US Chauvigny - C'Chartres Football ; Montauban FC TG - La Roche Vendée Football 21h10, Eurosport 2 : Entente Feignies-Aulnoye FC - Paris Saint-Germain

Le calendrier de la Coupe de France 2021-2022

7e tour : 13 et 14 novembre 2021 (entrée des clubs de Ligue 2)

8e tour : 27 et 28 novembre 2021

32e de finale : 18 et 19 décembre (entrée des clubs de Ligue 1)

16e de finale : 2 et 3 janvier 2022

8e de finale : 29 et 30 janvier 2022

Quarts de finale : 9 février 2022

Demi-finales : 2 mars 2022

Finale : 8 mai 2022

