Coupe de France - But gag lors de Trélissac vs Toulouse

COUPE DE FRANCE - Le Toulouse FC s’en est sorti, dimanche à Trélissac (N2), s’imposant 1-3. Mais le leader de Ligue 2 a eu du mal à se qualifier, lors de cette rencontre du 8e tour. Menés, les Toulousains ont inversé la vapeur notamment grâce à un but inscrit contre son camp par Thibault Hamel, après une frappe d'Ado Onaiwu et un coup de billard improbable. Un but que voici un vidéo.

00:00:52, il y a une heure