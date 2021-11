Elles ont reçu un maillot, mais pas le short et les chaussettes fournis aux hommes par les organisateurs: pour protester, les joueuses de l'équipe rennaise de Bréquigny sont entrées jambes nues sur le terrain lors d'un match de Coupe de France samedi soir. Dans cette compétition, la Fédération française de football (FFF) fournit des tenues avec les logos de ses sponsors pour les équipes qui le souhaitent à partir du niveau fédéral. Mais des tenues complètes pour les hommes et seulement des maillots pour les femmes.

Les joueuses de Bréquigny, qui évoluent en R1 (3e division), ont donc décidé de se présenter vêtues uniquement de ce maillot pour leur match de Coupe de France contre l'équipe féminine du Stade Brestois. Pour pouvoir être rapidement dans une tenue règlementaire, elles se sont cependant contentées d'entrer sur le terrain les chaussettes baissées et le short sous le maillot, applaudies par plus d'une centaine de supporters, par un froid mordant.

On ne comprenait pas trop pourquoi les garçons recevaient un équipement complet et les filles seulement le maillot

Les Brestoises, qui portaient la tenue fournie par leur club professionnel, leur ont fait une haie d'honneur à la sortie des vestiaires. Sur le terrain, Brest (2e division) s'est imposé 1-0. "Dans le foot, on n'est pas à plaindre, on a une fédération qui fait énormément pour le foot féminin", a expliqué à l'AFP Manon Tessier, milieu de terrain et capitaine de l'équipe. Mais "on ne comprenait pas trop pourquoi les garçons recevaient un équipement complet et les filles seulement le maillot".

A l'occasion de la journée des droits des femmes en mars dernier, les joueuses de Bréquigny s'étaient déjà entraînées avec ce seul maillot, en sous-vêtements, pour protester contre cette différence de traitement. Les photos qu'elles avaient publiées sur les réseaux sociaux avaient vite circulé, même si les maillots taillés pour des hommes les couvraient déjà bien plus que ce qui est autorisé aux joueuses de beach-volley. La FFF avait alors promis de se pencher sur la question, mais cette saison encore, elle n'a envoyé que des maillots aux femmes. Elle a de nouveau assurer qu'elle fournirait des tenues complètes aux femmes à partir de la saison prochaine.

