Parce que trois Petits Poucets rêvent d'exploits

C'est la tradition de cette épreuve centenaire : l'opportunité pour des clubs de sortir de l'anonymat pour se frotter aux professionnels. Et cette année, après 8 tours de compétition, trois membres de la 7e division française, régionale 2 ou division supérieure régionale (DSR), sont encore en lice : Panazol, Montauban et Chemin-Bas d'Avignon Nîmes. Leur tâche sera évidemment ardue - les deux premiers cités feront respectivement face à Vitré (N2) et La Roche-sur-Yon (N3) -, mais ce sont les Nîmois qui pourraient créer l'exploit le plus retentissant samedi à 16h face à un club de Ligue 1 : Clermont.

Parce que Bosz pourrait jouer sa tête

En difficulté en championnat (13es à 8 points du podium, objectif avoué, avec un match en moins), les Lyonnais pourraient se raccrocher à la Coupe de France comme bouée de sauvetage, comme ils l'ont fait en Ligue Europa. Mais le déplacement sur la pelouse du Paris FC (L2) vendredi (21h) ne s'annonce pas de tout repos. Une éventuelle élimination ne condamnerait pas forcément Peter Bosz - Jean-Michel Aulas lui a réitéré son soutien cette semaine dans L'Equipe -, mais elle fragiliserait considérablement la position du coach néerlandais, surtout une fois Juninho parti cet hiver.

Parce que Dupraz dirigera les Verts pour la première fois

Il a officiellement pris les rênes de Saint-Etienne cette semaine pour lancer l'opération maintien des Verts (20es à 4 points du premier non-relégable). L'objectif le plus important de Pascal Dupraz sera la réception de Nantes mercredi prochain pour terminer la phase aller en Ligue 1. Mais c'est bien en Coupe de France lors d'un derby rhodanien aux allures de piège à Lyon-La Duchère (N2) qu'il enfilera le costume d'entraîneur pour la première fois. Si les Stéphanois ont a priori tout à perdre, ce sera aussi l'occasion de changer les idées de ses nouveaux joueurs et de démarrer un cycle positif.

Parce que Messi va peut-être jouer contre son adversaire le plus improbable

Lionel Messi a passé 20 ans au Barça. Mais jamais pendant sa carrière professionnelle dans le club catalan, il n'a affronté de club du 5e échelon espagnol. Pour la bonne et simple raison que la Coupe du Roi n'est ouverte qu'aux quatre premières divisions. S'il est aligné dimanche à 21h face à Feignies-Aulnoye (N3), l'Argentin découvrira la Coupe de France et sûrement l'adversaire le plus inattendu depuis qu'il joue chez les grands. Mauricio Pochettino l'exposera-t-il à une éventuelle blessure contre des joueurs vraisemblablement surmotivés par l'occasion ? Rien n'est moins sûr, mais le choc des mondes entre amateurs et le septuple Ballon d'or vaudrait assurément le coup d'œil.

La joie de Lionel Messi face à Bruges Crédit: Getty Images

Parce que ce sera le dernier match de Mbappé en 2021

Parmi la kyrielle de stars parisiennes, il est celui qui insistera peut-être le plus pour jouer ce 32e de finale des extrêmes contre Feignies-Aulnoye. En récoltant un avertissement contre Monaco dimanche dernier, Kylian Mbappé s'est privé du déplacement à Lorient (19e journée de Ligue 1) mercredi prochain pour lequel il sera suspendu. Ce match de Coupe de France sera donc son dernier en 2021. Déjà auteur de 20 buts cette saison (13 avec le PSG et 7 en équipe de France), il devrait être motivé à l'idée de soigner ses statistiques avant de partir en vacances.

Pour voir Habib Beye face à une L1

C’est l’un des évènements de la saison en National : les grands débuts d’Habib Beye en tant qu’entraîneur avec le Red Star. L’ancien joueur de l’OM, reconverti également consultant depuis un certain temps, a donc pris les rênes du club francilien et se frottera à l’AS Monaco dimanche (13h45 sur Eurosport 2) dans un Stade Bauer décidément gâté après la réception de l’OL l’an passé. Jusqu’ici, l’ancien latéral a débuté timidement avant de connaître une vraie montée en puissance depuis mi-novembre : 6 matches pour 5 victoires, dont deux qualifications rondement menées en Coupe de France. Face à Niko Kovac et ses ouailles, le défi sera autrement plus relevé. Mais aussi franchement excitant.

Habib Beye. Crédit: Getty Images

Parce que le duo Tacalfred-Weber sera reformé pour le derby rémois

La Coupe de France est souvent l'occasion de raconter des histoires insolites et ces 32es de finale ne font pas exception. Samedi, Reims Sainte-Anne, club de division d'honneur (6e échelon français), accueille le Stade de Reims (L1) pour des retrouvailles pour le moins surprenantes, car dans les rangs des amateurs figurent Mickaël Tacalfred (40 ans) et Anthony Weber (34 ans) qui ont formé pendant de longues années la charnière rémoise dans l'élite. Le second a d'ailleurs pour projet de passer ses diplômes d'entraîneur au Stade de Reims. Les deux hommes sont d'ailleurs coachés par Jérôme Dutitre, ancien membre de l'épopée de Calais en 2001 . Le destin fait parfois de sacrés clins d'œil.

La charnière centrale Mickaël Tacalfred et Anthony Weber au Stade de Reims en 2013 Crédit: Getty Images

Parce que c'est l'occasion de retrouver des joueurs portés disparus comme Diakhaby

Il devait être le successeur d'Ousmane Dembélé quand il a explosé à Rennes en 2016. Cinq ans plus tard, Adama Diakhaby a connu bien des déboires. Son échec en Angleterre à Huddersfield l'a conduit à revoir ses ambitions à la baisse et à se faire transférer à Amiens en Ligue 2 il y a un peu moins d'un an. Malgré une préparation estivale prometteuse, il connaît un début de saison difficile, puisqu'il n'a été titularisé qu'à 4 reprises (la dernière en octobre contre Toulouse). Même pas convoqué dans le groupe picard lors des deux dernières journées, il aura peut-être l'occasion de se relancer en Coupe face à Guingamp samedi (16h).

Parce qu'il y aura aussi un "choc" entre deux clubs de Ligue 1

Si les 32es de finale de Coupe de France mettent souvent en avant des affiches a priori déséquilibrées, un match 100 % Ligue 1 aura tout de même bien lieu. Ce sera même un derby breton entre Rennes et Lorient samedi soir (21h). Les deux clubs ont un point commun dont ils se passeraient : ils ont tous les deux connu la défaite le week-end dernier en championnat. Battus par Nice à domicile, les hommes de Bruno Génésio ont cédé par la même occasion leur place de dauphins du PSG à Marseille et ils auront certainement faim de revanche au Roazhon Park. Quant aux Merlus, ils tenteront d'arrêter enfin l'hémorragie après 7 défaites de suite en Ligue 1.

Aguerd et Laurienté au duel lors de Lorient-Rennes en 2021 Crédit: Getty Images

