Le FC Versailles devra encore se déplacer en demi-finale de Coupe de France. En effet, le club de 4e division affrontera Nice à l'extérieur le 1er mars à l'Allianz Riviera, faute de stade aux normes à domicile et "face aux contraintes" organisationnelles et sécuritaires. Le match est programmé le mardi 1er mars à 21h, selon la Fédération française de football, tandis que l'autre demi-finale entre Nantes et Monaco aura lieu à la Beaujoire le lendemain à 21h15.

Le stade Montbauron, dans lequel évolue Versailles, club de National 2, n'est en effet pas aux normes de ce tour de la Coupe de France. Le club des Yvelines a été en contact avec plusieurs clubs susceptibles d'accueillir la rencontre chez eux (Troyes, Lens, Paris FC), mais a renoncé "face aux nombreuses contraintes liées à l'organisation et à la sécurité d'un tel évènement", préférant "répondre favorablement à la proposition de l'OGC Nice" d'accueillir le match, selon un communiqué.

Selon l'OGC Nice, c'est le club versaillais qui, "ne pouvant pas jouer chez lui, a volontairement désigné Nice comme terrain". En huitième de finale, le FC Versailles avait déjà dû se rendre à Toulouse (Ligue 2), ne pouvant accueillir la rencontre à domicile alors que les matches sont automatiquement joués chez le club le moins prestigieux lorsqu'au moins deux divisions séparent les deux adversaires. La programmation de cette demi-finale mardi 1er mars a contraint la Ligue de football professionnel à avancer le match de Ligue 1 Strasbourg-Nice, initialement prévu le dimanche 27 février à 13h00, au samedi 26 février à 17h00, à la place de Monaco-Reims, repoussé au dimanche 27 à 13h00.

