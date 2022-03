Football

Coupe de France féminine fleury - paris saint-germain : le break de diany en vidéo

COUPE DE FRANCE - Les Parisiennes ont bien lutté pour repasser devant au score après avoir été menées de deux buts. Et désormais, grâce à un pressing généreux et une conclusion pleine de sang-froid de Kadidiatou Diany, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle font le break et se mettent à l'abri à un quart d'heure de la fin du match. Un but qui permet à Paris de mettre un pied en finale.

00:00:54, il y a une heure