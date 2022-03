Football

Coupe de France féminine - Fleury - Paris Saint-Germain : le but du break du FC91 en vidéo

COUPE DE FRANCE - Et de deux. Un peu plus de dix minutes après avoir ouvert le score, Fleury a doublé la mise face au Paris Saint-Germain, ce samedi, en demi-finale de Coupe de France féminine. Les joueuses de Fabrice Abriel ont trouvé la faille au bout d'une action très bien construite collectivement. Revivez ce but en vidéo sur Eurosport.

00:01:08, il y a une heure