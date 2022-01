Football

Coupe de France - Jonahtan Clauss sur la qualification du RC Lens : "C'est à l'image du club, de notre mentalité"

COUPE DE FRANCE - Mené 0-2 à la pause sur sa pelouse, mardi face au rival lillois, le RC Lens a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale. Son capitaine, Seko Fofana, a marqué deux buts, dont un dans le temps additionnel. C’est à l’issue de la séance des tirs au but que les Sang et Or sont passés. Jonathan Clauss exprime la fierté de ne pas avoir lâché, à notre micro.

00:01:13, il y a une heure