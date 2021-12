AS Cannes (N3) - Dijon (L2) : 1-1 (3-2 tab)

Un exploit signé Kielt ! Le jeune Cannois de 20 ans, remuant durant la rencontre, a transformé le dernier tir au but qui a permis à son club de remporter sa troisième séance d'affilée et de sortir Dijon. L'AS Cannes verra donc les 16e de finale et c'est mérité. Les joueurs de Jean-Noël Cabezas ont concédé l'ouverture du score sur un coup franc de Le Bihan (0-1, 51e), mais n'ont pas paniqué, continuant à presser et à porter le danger. Une vision offensive qu'ils ont respectée tout le match, jusqu'à cette égalisation de Goncalves (1-1, 73e), seul devant le but vide. Racioppi a retardé l'échéance en sortant la tentative de Djabour. Le portier suisse de Dijon devait s'incliner face à la performance de son homologue cannois, impérial devant Sammaritano et Scheidler.

Lille (L1) - AJ Auxerre (L2) : 3-1

Entrée en compétition tranquille pour le LOSC. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait le métier face à Auxerre, inscrivant trois buts en première période. Gomes s'est illustré le premier en reprenant miraculeusement un ballon de Yilmaz (1-0, 23e). Le but du break a été signé par le goleador David. Le Canadien a converti une superbe passe en retrait de Yilmaz (2-0, 33e), décidément inspiré. Mais c'est un autre Turc, Celik, qui a complété le festival lillois en solo (3-0, 39e). Dugimont a réduit l'écart d'une splendide frappe dans le petit filet de Grbic (3-1, 48e), en vain.

Quevilly-Rouen - Stade lavallois : 1-1 (4-2 tab)

Si Quevilly-Rouen a fait la course en tête dans la séance des tirs au but, ce ne fut pas le cas durant les 90 minutes de jeu. Le Stade Lavallois a mieux démarré la rencontre et ouvert la marque. Maggiotti, laissé seul au second poteau, a repris victorieusement un centre de Brun (1-0, 16e). Les Mayennais ont poursuivi leurs efforts, sans parvenir à inscrire le but du K.-O. Quevilly-Rouen a profité de la situation pour revenir au score par l'intermédiaire de Nazon. Le buteur quevillais s'est lancé dans une folle course avant de battre Hautbois (1-1, 73e). Les deux ratés lavallois dans la loterie des tirs au but auront finalement été fatals, envoyant QRM en 16e de finale.

ES Thaon (N3) - AS Beauvais (N2) : 3-3 (4-2 tab)

L'ES Thaon pensait avoir fait le plus dur en rentrant aux vestiaires avec l'avantage au tableau d'affiche, à la grâce d'un but gag de Rother (2-1, 44e). Surtout qu'en face, l'AS Beauvois a hérité de deux penalties mais n'en a transformé qu'un seul en première période, Faupala (1-1, 18e) répondant immédiatement à Dufour (1-0,16e). Le scénario s'est répété dans le second acte, Irie Bi convertissant le troisième penalty en faveur de Beauvais (2-2, 63e). Puis Soukouna a trompé Parisot de la tête (2-3, 80e). Les Thaonnais, foudroyés dans les dix dernières minutes d'une rencontre qu'ils ont longtemps gérée, auraient pu accuser le coup. Mais Rother a lancé la révolte dans le temps additionnel (3-3, 90e+4), poussant les deux formations aux tirs au but. Beauvais s'est manqué deux fois et Comara a envoyé l'ES Thaon en 16e de finale.

