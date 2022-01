Football

Coupe de France - Lens - Monaco - Ben Yedder ouvre le score de la tête : son but en vidéo

COUPE DE FRANCE - Wissam Ben Yedder a profité d'un très bon centre de Caio Henrique venu de la gauche pour ouvrir le score pour Monaco, dimanche, en 8es de finale de la Coupe de France face à Lens. L'avant-centre s'est imposé de la tête devant les six mètres entre Danso et Medina. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:00:44, il y a une heure