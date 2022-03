Football

Coupe de France - Les buts en vidéo - Deux buts en 97 secondes de folie : quand Nantes-Monaco s'enflamme

COUPE DE FRANCE - Nantes croyait avoir fait le plus dur à la 74e minute avec le but de Moutoussamy (2-1) mais Monaco n'a mis que 97 secondes à réagir grâce à Boadu (76e) en demi-finale de la Coupe de France. Revivez en vidéo ces deux buts et ces deux minutes dingues où le match Nantes-Monaco a bien failli basculer. La décision se fera finalement aux tirs au but.

00:02:40, il y a 25 minutes