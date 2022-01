Le 2 janvier, à l'occasion du 16e de finale de Coupe de France entre Jura Sud Foot( N2, 4e div.) et Saint-Etienne (L1), des fumigènes avaient été allumés dans le parcage des supporters stéphanois qui avaient également lancé des pétards sur le terrain. L'un d'entre eux avait atterri à proximité du gardien de Jura Sud, Cédric Mensah, et le match avait été interrompu rapidement après le coup d'envoi et n'avait repris qu'après vingt minutes. L'espace visiteurs prévu au stade de Bram à Louhans était manifestement trop exigu pour le nombre de supporters stéphanois présents dont le nombre avait été limité à 500 par la préfecture de Saône-et-Loire.

La commission de discipline de la Fédération française a ainsi décidé de fermer à titre conservatoire l'espace visiteurs pour les matches à l'extérieur des Verts. "L'utilisation d'engins pyrotechniques par les supporters de l'AS Saint-Etienne et les conditions d'accueil de ces mêmes supporters sont respectivement les faits reprochés aux deux clubs", évoque un communiqué de l'ASSE qui prend acte également , "de la mise en instruction du dossier".

Selon le club stéphanois, "la commission fédérale de discipline a demandé des éléments d'analyse aux deux clubs que l'AS Saint-Etienne fournira rapidement". "Au terme de l'instruction et après audition des représentants des deux clubs, la commission de la FFF rendra ses décisions définitives", conclut le communiqué de l'ASSE. Après la reprise du match, l'utilisation d'engins pyrotechniques s'était poursuivie jusqu'à la fin de la rencontre gagnée 4-1 par l'ASSE qui affrontera Bergerac (N2) en 8e de finale à Périgueux (Dordogne), le 30 janvier (18H30) au stade Francis-Rongiéras (10.000 places), dont le club résident est le CA Périgueux (Fédérale 1 de rugby, 4e div.).

L'enceinte a déjà accueilli des matches de 32e de finale entre Trélissac et Marseille en janvier 2010 et de 16 de finale entre Trélissac et Lille en janvier 2016.

