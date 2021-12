Football

Coupe de France - Majer est devenu le métronome de Rennes : "Il a des gestes qui rappellent Modric"

COUPE DE FRANCE - Sur le plateau de Soir de Coupe, nos consultants Alain Boghossian et Benjamin Nivet livrent leur point de vue sur le milieu de terrain Rennais Lovro Majer. Sa qualité de passe, sa technique et son endurance font de lui un joueur qui peut rappeler un certain Luka Modric. La Coupe de France est à suivre en intégralité sur Eurosport.

00:01:41, il y a une heure