Football

Coupe de France - Marseille - Montpellier : le résumé de la qualification de l'OM pour les quarts

COUPE DE FRANCE - L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les quarts de finale, en éliminant Montpellier aux tirs au but (1-1, 5 tab à 4), samedi au Vélodrome. Arkadiusz Milik avait ouvert le score pour l'OM (74e), avant que Béni Makouana n'égalise six minutes plus tard. Dimitri Payet a scellé la qualif' phocéenne. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr.

00:03:07, il y a une heure