OM - CANNET ROCHEVILLE (N3) : 4-1

Eliminé l’an passé par le Cannet Roussillon au même stade de la compétition, Marseille a de nouveau tremblé, cette fois sur sa pelouse du Vélodrome. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont concédé l’ouverture du score sur une réalisation de Core (16e). Mais les amateurs se sont sabordés tout seuls, Lahouel laissant son équipe à dix et concédant un penalty transformé par Milik (41e). En seconde période, les Olympiens ont donc déroulé, le Polonais marquant par deux fois (57e, 90e) et Luis Henrique inscrivant son premier but sous le maillot marseillais (77e).

BERGERAC (N2) - METZ : 0-0, 5-4 t.a.b

La performance du jour est à mettre à l’actif des amateurs Périgourdins, qui ont écarté le 18e de Ligue 1 au terme d’une rencontre fermée. Sur une pelouse en très mauvais état, les joueurs de Frédéric Antonetti n’ont jamais su trouver la faille, face à une équipe valeureuse, qui s’est même procuré plusieurs occasions dangereuses en seconde période. Lors de la séance de tirs au but, c’est le tir de Sarr, repoussé par Laborde-Turon, qui a fait la différence. Bergerac, qui n’a toujours pas encaissé de but en Coupe de France, verra les 16es de finale.

RED STAR (N) - MONACO : 0-2

D’exploit, il n’y en a en revanche pas eu au stade Bauer. S’ils ont touché les montants par deux fois en seconde période, et vu Majecki sauver les siens en début de match, les joueurs de Habib Beye ont subi une leçon de réalisme de la part des joueurs de Nico Kovac. C’est Wissam Ben Yedder, auteur d’un but lors de chaque mi-temps (33e, 65e), qui a permis aux derniers finalistes de la Coupe de France de poursuivre leur parcours.

