Ce lundi soir, deux supporters parisiens ont été condamnés à Paris à quatre mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction de stade après les violences lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL en décembre dernier. Les deux hommes, qui comparaissaient devant le tribunal correctionnel, ont également pour interdiction pendant la même durée de se présenter aux abords des stades où jouent les deux équipes, a précisé cette source, confirmant une information de L'Equipe.

Le 17 décembre dernier, à la mi-temps du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC (L2) et l'Olympique Lyonnais (OL) au stade Charléty, à Paris, des fumigènes avaient été lancés aux abords du parcage des supporters lyonnais et des bagarres avaient éclaté en tribunes, entraînant des mouvements de foule et le déploiement des forces de l'ordre. Ces incidents avaient fait deux blessés. Deux bombes agricoles avaient également explosé et le match arrêté sur le score de 1-1 alors que la seconde période était sur le point de démarrer.

L'OL écope d'une exclusion avec sursis pour la prochaine édition

Le lendemain des incidents, le parquet de Paris a une enquête pour violences volontaires au sein d'une enceinte sportive ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. Identifiés grâce aux images de vidéosurveillance, trois hommes ont été interpellés le 21 décembre. A l'issue de leur garde à vue, deux d'entre eux ont été cités à comparaître devant le tribunal et le troisième relâché sans poursuites.

La Fédération française de football (FFF), partie civile dans ce procès, a parallèlement exclu les deux clubs de l'édition 2021-22 de la Coupe de France, une décision assortie d'autres sanctions comme des matchs à huis clos et des amendes. L'OL a en outre écopé d'une exclusion avec sursis de la compétition à partir de 2022-23.

