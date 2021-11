C'est l'un des grands moments de l'année pour le football hexagonal. Après une édition 2020-2021 chamboulée par le coronavirus, la Coupe de France retrouve son format traditionnel. A l'occasion de ces 32e de finale, les clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice, comme la tradition le veut.

Les 18 et 19 décembre 2021, ne manquez rien des 32e de finale de la Coupe de France. La doyenne des compétitions sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Sur quelle chaîne regarder les 32e de finale de la Coupe de France ?

Le rendez-vous des 32e de finale est donné les 18 et 19 décembre prochain. Comme chaque année, vous pourrez suivre l'ensemble des rencontres en direct et en intégralité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Comment suivre la Coupe de France sur Eurosport ?

seront à suivre en direct et en intégralité sur les plateformes Eurosport (Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr). L'émission Jour de Coupe , animée par Gaëlle Millon, sera également votre destination pendant la journée pour vivre le meilleur de la Coupe de France avec les buts, les résumés, les coulisses, les réactions et l'analyse de nos consultants. Après les matches du soir, Soir de Coupe , présenté par Louis-Pierre Frileux, vous permettra de revivre tous les moments de la journée écoulée avec les réactions des joueurs et des entraîneurs.

Le programme complet des 32e de finale

Plus d'infos à venir...

Le calendrier de la Coupe de France 2021-2022

7e tour : 13 et 14 novembre 2021 (entrée des clubs de Ligue 2)

8e tour : 27 et 28 novembre 2021

32e de finale : 18 et 19 décembre (entrée des clubs de Ligue 1)

16e de finale : 2 et 3 janvier 2022

8e de finale : 29 et 30 janvier 2022

Quarts de finale : 9 février 2022

Demi-finales : 2 mars 2022

Finale : 8 mai 2022

