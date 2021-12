À la veille des 32es de finale de la Coupe de France à vivre en intégralité sur ses plateformes, Eurosport accueille de nouveaux visages. Après Mamadou Niang, ce sont quatre grandes personnalités du football français qui intègrent les rangs d'Eurosport : Frédéric Déhu, Olivier Echouafni, Laurent Fournier et Inès Jaurena. Ils rejoignent ainsi l'équipe d'experts d'Eurosport aux côtés de Alain Boghossian, Cédric Carasso, Benjamin Nivet, François Clerc, Cécile Locatelli, Yves Deroff et Réginald Becque.

Inès Jaurena

Actuelle ailière des Girondins de Bordeaux, Inès Jaurena a débuté en deuxième division à la VGA Saint-Maur avant de découvrir le haut niveau universitaire aux États-Unis. Elle intègre alors les équipes de France jeunes et remporte le Championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010. En 2014, elle est convoquée par Philippe Bergeroo en équipe de France. En Championnat, elle joue sous les couleurs du FCF Juvisy, entre 2013 et 2019. En 2019, elle rejoint son club actuel, les Girondins.

Ce week-end, elle sera au commentaire de deux affiches aux côtés de Ludovic Duchesne : Toulouse - Nîmes samedi dès 13h45 et Bordeaux - Jumeaux M'Zoisia dimanche dès 18h20.

Frédéric Déhu

Ex-International français, Frédéric Déhu débute sa carrière professionnelle au RC Lens en 1991, club dans lequel il restera jusqu'en 1999 et avec lequel il remporte le titre de Champion de France en 1998. Il part ensuite à Barcelone pour une saison puis rejoint le Paris Saint-Germain en 2000. En 2004, il s'engage avec l'Olympique de Marseille avant de partir pour Levante en 2006 pour une saison. Au total, Frédéric Déhu a joué plus de 520 matches dans un club français au cours de sa carrière, il a notamment été trois fois finaliste de la Coupe de France (1998, 2003 et 2006), coupe qu'il remporte sous les couleurs parisiennes en 2004.

Ce week-end, les téléspectateurs et internautes retrouveront Frédéric Déhu dans Jour de Coupe, l'émission présentée par Gaëlle Millon. Il sera également présent pour le tirage au sort des 16es de finale, dimanche dès 20h15.

Olivier Echouafni

Formé à l'AS Monaco, Olivier Echouafni s'engage avec l'Olympique de Marseille entre 1993 et 1998, avant de rejoindre Strasbourg. En 2000, il endosse les couleurs de Rennes et ce jusqu'en 2003, date à laquelle il intègre l'OGC Nice pour sept ans et 230 matches sous le maillot des Aiglons. Dès la fin de sa carrière de joueur, Olivier Echouafni devient entraîneur. Après avoir entraîné Amiens puis Sochaux, il devient sélectionneur de l'équipe de France féminine en 2016-2017. Entre 2018 et 2021, il est à la tête de l'équipe féminine du PSG avec laquelle il est champion de France en 2021.

Pour ces 32es de finale, Olivier Echouafni sera au commentaire en compagnie de Martin Mosnier pour Guingamp - Amiens samedi dès 16h ainsi que pour Dinan-Léhon - Brest dimanche dès 18h20.

Laurent Fournier

En tant que joueur, Laurent Fournier totalise 664 matches dans un club français. Il débute à l'Olympique Lyonnais entre 1980 et 1988 puis rejoint l'AS Saint-Etienne pour deux saisons. Après une saison à Marseille, il intègre le Paris Saint-Germain entre 1991 et 1994 puis entre 1995 et 1998, club dont il reste l'une des figures emblématiques avec le titre de champion de France en 1994 suivi des premières épopées européenne. Depuis 1998, Laurent Fournier est entraîneur, à la tête de plusieurs équipes de l'Hexagone.

Dimanche dès 13h45, il sera au commentaire de Cannet Rocheville - Marseille avec Rémy Tissier.

