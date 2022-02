Football

COUPE DE FRANCE - Double buteur, Kluivert sert Delort pour le 4e but, Nice enfonce Marseille !

COUPE DE FRANCE - C'est un récital de la part de l'OGC Nice ! Sur une nouvelle récupération dans leur camp, les Niçois jouent le contre à fond. A droite, Kluivert centre au second poteau, Saliba se troue et Delort reprend le ballon du genou et lobe Pau Lopez, trompé pour la 4e fois de la soirée ! L'intégralité de la Coupe de France est à vivre sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:01:06, il y a 21 heures