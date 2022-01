Fierté de cette cité du Périgord, Cyrano avait un nez proéminent. Arwan Lannuzel, lui, dépareille au milieu de ses joueurs, pour certains plus âgés que lui, avec ses boucles d'oreille et son tragus percé d'un diamant. Son aventure d'entraîneur a débuté à la Jeanne-d'Arc de Biarritz, son club de coeur. Bénévole à 16 ans, il y range les crampons à 22 pour coacher "mes potes de la vie de tous les jours et même si c'était en Promotion de Ligue (l'équivalent de la 8e division, NDLR), j'étais exigeant avec eux".

Ad

"Je savais que mon âge allait être forcément regardé" se souvient-il, mais "très vite on doit sentir ton exigence, ta compétence, ton empreinte sur le truc". Peu conventionnel, il s'est forgé au Pays basque "philosophie, grinta et caractère" qu'il veut voir appliqués par ses équipes, à l'ombre de l'ovalie, une autre source d'inspiration. "L'important, c'est de s'approprier le territoire, les valeurs qui sont dans notre région. Il y a beaucoup de choses qui viennent du rugby dans mon management", analyse-t-il en citant les managers Yannick Bru (Bayonne, Pro D2) ou Christophe Urios (Bordeaux-Bègles).

Coupe de France L'OM passe par un trou de souris IL Y A 32 MINUTES

La folie furieuse à Bergerac : comment les pensionnaires de N2 ont piégé Metz

Des joueurs 100 % foot

Il décroche son diplôme d'entraîneur à 26 ans, dans la même promotion que les anciens joueurs professionnels Steve Savidan, Cris et Sydney Govou. Un nouveau monde s'ouvre alors à lui, mais fidèle à son pays, c'est à Bayonne (N3), qu'il prend du galon, avec un 32e de finale de Coupe de France perdu face à Nantes (2-0), en janvier 2020, pour se distinguer.

Son émancipation, avec son fidèle adjoint Denis Stinat, ancien défenseur professionnel formé aux Canaris, intervient six mois plus tard. D'abord Poitiers (N3) avant de bifurquer l'été dernier à Bergerac, "séduit par sa fraîcheur et son naturel" selon son président Christophe Fauvel. "J'ai rencontré Erwan, ça a duré 20 minutes et j'ai dit 'Banco' !", se souvient le dirigeant, qui mise sur un projet de trois ans avec l'objectif "de revivre des émotions ensemble après deux années complétement atones".

"Vu notre parcours (victoires contre Metz en 32e et Créteil en 16e, à chaque fois aux tirs au but), on a déjà notre dose, cette case est bien cochée", se plaît-il, avec toujours en tête le huitième de finale perdu contre Lille en 2017 (2-1). A Bergerac (1,1 million d'euros de budget), aux infrastructures bien modestes faute d'un vrai soutien municipal, Lannuzel trouve chaussure à son pied, à la tête d'un groupe entièrement dévoué au foot, hormis le troisième gardien, employé de supermarché. "Le foot est leur métier, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis un entraîneur pro qui entraîne des pros", se réjouit l'entraîneur.

Une meilleure dynamique que Saint-Etienne

Premier de son groupe de National 2 avec la meilleure défense, le BPFC possède une meilleure dynamique que Saint-Etienne, dernier de Ligue 1. "Mais neuf fois sur dix, le match est gagné par le plus gros", prévient le technicien, pour qui "il faut être prêt pour la seule fois".

Bergerac verra les 8es : la fin de la séance de tirs au but en vidéo

"Un jour", Lannuzel "partira pour un meilleur projet que Bergerac ou un club plus huppé" prédit son président. "Mes envies, ce sera la récompense de mon travail", se fend l'intéressé, qui se retrouve dans le parcours de Christophe Pélissier, l'actuel entraîneur de Lorient venu du monde amateur. Mais "la durée de vie d'un entraîneur en L1, c'est 17 mois" prévient le jeune coach. De quoi faire peur, de quoi attendre encore un peu.

Coupe de France Makouana profite de l'aphatie de la défense marseillaise pour égaliser : le but en vidéo IL Y A UNE HEURE