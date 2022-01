Personne n’a pu passer à côté de ce douloureux fait : Cesc Fabregas a totalement disparu des radars. Le milieu de terrain de l’AS Monaco n’a pris part qu’à cinq petites rencontres depuis le début de la saison : deux en Ligue 1, autant en barrages de C1 et une seule en Ligue Europa, pour un total de… 117 minutes de temps de jeu. Blessé aux ischio-jambiers le 25 septembre dernier, l’ex-international espagnol a traversé les quatre derniers mois comme un fantôme. "Il ne le vit vraiment pas bien, c’est un compétiteur qui a toujours envie de jouer", confesse Leandra Jacono, qui suit l’AS Monaco pour Nice-Matin.

Alors que son retour était espéré pour le début du mois de janvier, Niko Kovac, démis de ses fonctions lors de la trêve hivernale, avait apparemment surestimé la capacité de récupération de son joueur de 34 ans. "Cesc est un grand professionnel, dans sa vie quotidienne et dans son travail à l'entraînement. Il fait tout pour revenir. Mais il a encore des problèmes. Ce n'est pas facile pour lui. J'espère qu'il pourra reprendre la compétition début janvier". Raté.

"Il ne reviendra pas tant qu'il n'est pas à 100%"

Et cela ne semble pas prêt de s’arrêter. Son remplaçant Philippe Clément a été très clair sur la question en conférence de presse : "Cesc peut faire des exercices, ça dépend desquels. Il a encore beaucoup de travail. Mais pour moi, c'est toujours mieux qu’un joueur ait des sensations avec le groupe plutôt qu'individuellement. Son retour total dépendra de son état physique". Pour ne rien arranger à ses affaires, Cesc Fabregas a contracté le Covid à la mi-janvier, ce qui a de nouveau repoussé la reprise de celui qui n’a participé qu’à cinq petits entraînements, dont celui à la veille de la rencontre de huitièmes de finale de la Coupe de France opposant l’AS Monaco au RC Lens.

Xabi Alonso et Cesc Fabregas sous le maillot de l'Espagne Crédit: Getty Images

On l’a compris : les fans monégasques sont encore loin de revoir leur protégé sur la pelouse de Louis II. Mais comment Cesc Fabregas fait-il pour rester impliqué dans un vestiaire qu’il voit se dépenser sans lui ? "Même s’il se sent en marge du groupe, il a toujours gardé un rôle hyper important auprès de ses coéquipiers, et notamment des jeunes, comme Sofiane Diop, sur qui il a une grande influence au quotidien. Il se conforte un peu dans ce rôle-là pour garder le moral", raconte Leandra Jacono. Mais une chose est sûre : l’arrivée de Philippe Clément aux commandes du club ne le poussera pas vers la sortie, bien au contraire.

Une carrière pleine de succès

L’ancien tacticien du Cercles Bruges, qui s’apprête à entamer le plus important défi de sa carrière, est un grand fan de celui qui a fait les beaux jours d’Arsenal, du FC Barcelone et de Chelsea. "Lui et son staff n’avaient pas encore rencontré de grands joueurs, en Belgique, il y a surtout des jeunes, pas de grands noms", note la journaliste de Nice-Matin. A peine après avoir posé ses valides sur le Rocher, son adjoint Jonas Ivens avait d’ailleurs déclaré se retrouver "dans un club incroyable" avec "des joueurs qu’on a regardé à la télé pendant des années".

Oui, ceux qui ont la mémoire courte l’on peut être oublié, mais Cesc Fabregas est de cette trempe-là. Vainqueur de la Coupe du monde (2010), de deux Euros (2008, 2012), de trois titres de champion d’Angleterre (2004, 2015, 2017) et d’un en Liga (2013), son armoire à trophée est l’une des plus garnies des joueurs encore en activité. Problème : après 18 années à prendre des coups dans le monde professionnel, son corps semble être arrivé au bout du chemin.

"C’est une saison vraiment galère pour Fabregas", résume Christophe Belleudi, suiveur de Monaco pour l’AFP. "Philippe Clément compte sur lui pour qu’il apporte quelque chose mais pas avant d’avoir retrouvé le top niveau physique, et il en est encore loin", continue ce dernier. D’autant plus que le jeu de l’entraîneur belge, basé sur un pressing haut et intense ne semble pas être en adéquation avec un physique en berne. Alors qu’il ne lui reste plus que quelques mois de contrat, Cesc Fabregas s’impatiente. "Mais tout le monde n’est pas Cristiano Ronaldo", conclut le journaliste de l'AFP.

Un avenir tout tracé

La suite ? Imprévisible. S’il réussit à revenir en février ou mars, Cesc Fabregas n’aura plus que deux petits mois pour montrer à son staff et se prouver à lui-même qu’il est toujours capable de performer au plus haut niveau. Mais cela ne passera que par des bouts de matches, tant son statut de titulaire indiscutable paraît lointain. L’an dernier, déjà, alors que son corps le laissait relativement tranquille, le milieu central jouait moins, malgré quelques éclats. Qui ne se souvient pas de sa masterclass lors de la remontada monégasque face au Paris Saint-Germain la saison passée (3-2) ?

Cesc Fabregas (Monaco) Crédit: Getty Images

"Mais on sent que c’est la fin", fini par avouer Leandra Jacono, persuadée que "Monaco ne le prolongera pas". Un constat pas forcément partagé par son confrère Christophe Belleudi, qui pointe l’importance de l’Espagnol sur la scène européenne : "Un nouveau contrat interviendra seulement si Monaco joue l’Europe l’an prochain, où il sera intéressant pour faire des différences. Et encore, ce n’est qu’une supposition". En cas d’aventure terminée sur le Rocher, Cesc Fabregas pourrait trouver une dernière pige à l’étranger. Dans un club moyen de Liga, aux Etats-Unis, dans un pays plus exotique… ou alors tout simplement mettre fin à une carrière commencée à 16 ans, qui l’a mené sur le toit du monde, là où personne ne l’oubliera jamais.

Quoi qu'il advienne à court terme, la suite logique pour Cesc Fabregas est d'endosser un nouveau costume : celui d'entraîneur. Après 719 matches en club et 110 en sélection, le milieu espagnol aborde la suite sans aucune réserve. "Dans cinq ans, je me vois à la retraite et entraîneur. Je veux arriver au plus haut niveau et ne veux pas commettre l'erreur d'arriver trop vite dans de grands clubs. Créer une méthodologie demande du temps, même s'il n'y a pas besoin de préciser que, vu ma manière de jouer, on sait déjà un peu comment mes équipes évolueront lorsque je serai entraîneur", a déclaré l'intéressé lors d'une interview donnée ce jeudi à l'agence de presse EFE. Mais qu'on ne s'y trompe pas : le plus tard sera le mieux.

