Premium Football Tirage au sort des 32e de finale 18:59-20:15 Direct

Suivez le tirage au sort des 32es de finale. Les matches seront dévoilés au fil de la cérémonie.

Ad

Bordeaux (L1) - Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte)

AS Panazol (R2) - AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3) - Vannes (N2)

Linas-Montlhéry (N3) - Angers (L1)

Rennes (L1) - Lorient (L1)

Quevilly-Rouen (L2) - Laval (N)

Dinan-Léhon (N3) - Brest (L1)

Guingamp (L2) - Amiens (L2)

Toulouse (L2) - Nîmes (L2)

US Chauvigny (N3) - Chartres (N2)

Paris FC (L2) - Lyon (L1)

Montauban (R2) - La Roche Vendée Football (N3)

Cholet (N) ou Club Franciscain (Mar) - Nice (L1)

Stade Poitevin (N3) - Lens (L1)

JS Chemin Bas d'Avignon (R2) - Clermont Foot (L1)

Bergerac (N2) - Metz (L1)

Red Star (N) - Monaco (L1)

Sochaux (L2) - Nantes (L1)

Hauts Lyonnais ou Bourgoin-Jallieu (N3) - Bastia (L2)

Lyon-La Duchère (N2) - Saint-Etienne (L1)

Coupe de France Coup de billard pour un but gag (et important) : Toulouse a eu chaud à Trélissac HIER À 15:43

Coupe de France 32e de finale de la Coupe de France : dates/heure, Ligue 1, chaînes, calendrier... toutes les infos 24/11/2021 À 16:41