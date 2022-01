Football

PSG-Nice - Messi et Mbappé assurent, "Panenka" de Dante et parade de Bulka face à Xavi Simons : la séance de tirs au but

COUPE DE FRANCE – L’OGC Nice a éliminé le Paris Saint-Germain ce lundi soir, lors du dernier match des huitièmes de finale, au Parc des Princes. Les Niçois se sont qualifiés à l’issue d’un 0-0 et d’une séance de tirs au but remportée 5-6. Kylian Mbappé et Lionel Messi qui ne tremblent pas, Dante qui signe une "Panenka" et Marcin Bulka, qui appartient au PSG, décisif : la séance en vidéo.

00:02:58, il y a 43 minutes