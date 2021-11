Lorient - Rennes, c'était ce dimanche. Rennes - Lorient, ce sera le week-end du 18 et 19 décembre. Ainsi en a décidé le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, effectué lundi au Parc des Princes. Le choc breton sera le seul entre deux clubs de Ligue 1, d'ailleurs. Les clubs de l'élite ont été plutôt épargnés, à l'image du Paris Saint-Germain, tenant du titre, ou de l'Olympique de Marseille. Les deux clubs les plus titrés en coupe affronteront une N3 : l'Entente Feignies-Aulnoye FC pour Paris, l'ES Cannet Rocheville pour Marseille.

L'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco devront monter du côté de la capitale, avant les fêtes, puisque les deux clubs défieront respectivement le Paris FC (L2) et le Red Star (N). A noter également deux affiches qui fleurent bon l'élite, entre Sochaux, pensionnaire de L2, et Nantes. Lille - Auxerre (L2) aura également ce petit goût.

La petite curiosité de la soirée, enfin, il faut la chercher du côté de Reims. Avant Noël, la ville aura droit à son derby, un vrai. Il opposera le club de Reims St-Anne (R1) et le Stade de Reims.

Le tirage au sort complet

Bordeaux (L1) - Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte)

AS Panazol (R2) - AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3) - Vannes (N2)

Linas-Montlhéry (N3) - Angers (L1)

Rennes (L1) - Lorient (L1)

Quevilly-Rouen (L2) - Laval (N)

Dinan-Léhon (N3) - Brest (L1)

Guingamp (L2) - Amiens (L2)

Toulouse (L2) - Nîmes (L2)

US Chauvigny (N3) - Chartres (N2)

Paris FC (L2) - Lyon (L1)

Montauban (R2) - La Roche Vendée Football (N3)

Cholet (N) ou Club Franciscain (Mar) - Nice (L1)

Stade Poitevin (N3) - Lens (L1)

JS Chemin Bas d'Avignon (R2) - Clermont Foot (L1)

Bergerac (N2) - Metz (L1)

Red Star (N) - Monaco (L1)

Sochaux (L2) - Nantes (L1)

Hauts Lyonnais ou Bourgoin-Jallieu (N3) - Bastia (L2)

Lyon-La Duchère (N2) - Saint-Etienne (L1)

Andrézieux-Bouthéon (N2) - Montpellier (L1)

Cannes (N3) - Dijon (L2)

Jura Sud Foot (N2) - Saint-Denis FC (REU)

ES Cannet Rocheville (N3) - Marseille (L1)

Entente Feignies-Aulnoye FC (N3) - PSG (L1)

Thaon (N3) - Beauvais (N2)

Lille (L1) - Auxerre (L2)

Vénissieux FC (R1) - Créteil Lusitanos (N)

Troyes (L1) - Nancy (L2)

Reims St-Anne (R1) - Reims (L1)

Valenciennes (L2) - Strasbourg (L1)

Solidarité Scolaire (Gua) ou US Sarre-Union (N3) - Versailles (N2)



