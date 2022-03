Football

Un une-deux dans une défense passive et Geyoro double la marque pour le PSG !

Football - Et de deux pour le PSG ! Les Parisiennes gèrent tranquillement leur quart de finale de Coupe de France face à Montpellier. Après Hamraoui, c'est Geyoro qui trouve le chemin des filets à la conclusion d'un une-deux qu'elle a elle-même initié avec Katoto. Les joueuses de Montpellier sont trop passives et sont maintenant menées (0-2). Revivez ce but en vidéo.

00:00:55, il y a 14 minutes